В Ялте отопительный сезон стартует 27 октября

По ее словам, традиционно отопление запускают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток держится ниже 8 градусов. Однако в этому году таких показателей пока не было — напротив, в ближайшие дни ожидается потепление до +18 градусов, а к субботе среднесуточная температура составит около +16.