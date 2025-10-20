В Ялте отопительный сезон стартует 27 октября. Об этом в своем Telegram-канале написала глава города Янина Павленко.
По ее словам, традиционно отопление запускают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток держится ниже 8 градусов. Однако в этому году таких показателей пока не было — напротив, в ближайшие дни ожидается потепление до +18 градусов, а к субботе среднесуточная температура составит около +16.
«Каждый октябрь сталкиваемся со спором жителей “южных”» и «северных» сторон — в Ялте в силу климатических особенностей он особенно жаркий. Одни требуют тепло, другие категорически против. Поэтому ищем компромисс. Принято решение начать подачу теплоносителя в жилищном фонде со следующего понедельника, 27 октября — по прогнозу, с этого числа начнется постепенное снижение температуры", — написала Янина Павленко.
Напомним, в Симферополе огласили сроки, когда включат теплоснабжение в жилом фонде. В дома жителей тепло придет 20 октября.