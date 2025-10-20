В Коломне состоялся фестиваль фольклорных театров

Всероссийский фестиваль фольклорных театров «Охочие комедианты» прошел в Коломне Московской области с 17 по 19 октября. Событие было организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
В фестивале приняли участие детские, молодежные и взрослые любительские театральные коллективы. В первый день программа прошла на сцене Дворца культуры «Тепловозостроитель». Зрители увидели постановку «Мы расскажем сказку вам» по мотивам сказки Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане» в исполнении народного экспериментального театра «Твоя сцена» из города Кимры Тверской области.
Второй фестивальный день прошел во Дворце культуры «Текстильщик» в Озёрах. Там состоялся показ семи постановок в разных жанрах фольклорного театра. В заключительный день на сцене «Тепловозостроителя» представили спектакль «Сказ о граде Романове, о счастье луковом, о гвозде кованом да об овце царской» в исполнении заслуженного коллектива народного творчества театра «Левый берег» из Ярославской области.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.