В Коломне состоялся фестиваль фольклорных театров

Второй фестивальный день прошел во Дворце культуры «Текстильщик» в Озёрах. Там состоялся показ семи постановок в разных жанрах фольклорного театра. В заключительный день на сцене «Тепловозостроителя» представили спектакль «Сказ о граде Романове, о счастье луковом, о гвозде кованом да об овце царской» в исполнении заслуженного коллектива народного творчества театра «Левый берег» из Ярославской области.