В Липецке прошел форум по кибербезопасности

Также заведующий сектором защиты информации липецкого отделения Банка России Алексей Сергеев рассказал о «формуле успеха» кибермошенников. Он отметил, что аферисты действуют неожиданно, давят психологически, играют на эмоциях, используют телефон как инструмент манипуляции — так, чтобы потенциальная жертва была готова следовать инструкциям незнакомца на том конце провода. Кроме того, своим опытом поделились представители госсектора других регионов, а также частные компании.