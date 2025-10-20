В Липецке прошел форум по кибербезопасности

Межрегиональный форум «Реалии и стратегии кибербезопасности» состоялся 16 октября в липецком кампусе «Школы 21» в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в управлении цифрового развития Липецкой области.
Форум собрал более 200 участников из восьми регионов. Там работали три специализированных трека: технический, «Кибербезопасность в здравоохранении» и «Кибербезопасность и финансовая культура». Министр цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области Станислав Корниенко продемонстрировал достижения региона в сфере ИИ-трансформации: курсы для госслужащих, работу Совета по искусственному интеллекту, деятельность профильного Центра ИИ и другие.
Также заведующий сектором защиты информации липецкого отделения Банка России Алексей Сергеев рассказал о «формуле успеха» кибермошенников. Он отметил, что аферисты действуют неожиданно, давят психологически, играют на эмоциях, используют телефон как инструмент манипуляции — так, чтобы потенциальная жертва была готова следовать инструкциям незнакомца на том конце провода. Кроме того, своим опытом поделились представители госсектора других регионов, а также частные компании.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.