Глава СПЧ призвал запретить движение курьерского транспорта по тротуарам

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал запретить движение курьерского транспорта по тротуарам из-за частых столкновений с пешеходами.
«Если транспортное средство имеет сиденье и мотор, то оно должно квалифицироваться как мопед или мотоцикл. Движение таких транспортных средств по пешеходным зонам, тротуарам и велопешеходным дорожкам должно быть полностью запрещено, а для управления ими необходимо иметь государственные регистрационные знаки и водительское удостоверение категории “А” или “М”. Это позволит осуществлять контроль за соблюдением ПДД курьерским транспортом при помощи дорожных камер», — говорится в письме Фадеева вице-премьеру РФ Виталию Савельеву, текст которого опубликован в Telegram-канале СПЧ.
Глава СПЧ подчеркнул, что исключением в запрете передвижения по тротуарам должны быть только моторизованные инвалидные коляски.
«Предлагаемые изменения должны быть обеспечены нормами административной ответственности за управление мопедами без водительского удостоверения, без постановки на учет и так далее», — добавил он.