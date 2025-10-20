В Госдуме хотят разрешить онлайн-доставку лекарств по всей стране

«Считаем необходимым уже сейчас подготовить нормативно-правовую базу, чтобы с 1 марта 2026 года, сразу после завершения эксперимента, дистанционная торговля лекарственными препаратами с доставкой гражданам была разрешена во всех регионах РФ на постоянной основе», — сказано в документе.