24 ребенка госпитализировали после вспышки норовируса в Арзамасе

24 школьника госпитализировали с кишечной инфекцией в Арзамасе. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в региональном Минздраве.
Напомним, массовое отравление произошло в арзамасском многопрофильном образовательном центре «Созвездие». 16 октября школу закрыли на карантин, в школе работала санитарно-эпидемиологическая комиссия, которая установила причину заболеваемости.
Выяснилось, что причиной кишечной инфекции стал норовирус. На данный момент в условиях стационара находятся 24 школьника. Медики фиксируют положительную динамику у ребят. Дети получают необходимое медицинское лечение и находятся под присмотром врачей.