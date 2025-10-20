Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

24 ребенка госпитализировали после вспышки норовируса в Арзамасе

Сейчас дети находятся под пристальным вниманием врачей.

Источник: Комсомольская правда

24 школьника госпитализировали с кишечной инфекцией в Арзамасе. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в региональном Минздраве.

Напомним, массовое отравление произошло в арзамасском многопрофильном образовательном центре «Созвездие». 16 октября школу закрыли на карантин, в школе работала санитарно-эпидемиологическая комиссия, которая установила причину заболеваемости.

Выяснилось, что причиной кишечной инфекции стал норовирус. На данный момент в условиях стационара находятся 24 школьника. Медики фиксируют положительную динамику у ребят. Дети получают необходимое медицинское лечение и находятся под присмотром врачей.