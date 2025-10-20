Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иванове состоится региональный форум для волонтеров

На нем презентуют лучшие добровольческие инициативы.

Второй областной добровольческий форум «Твори добро» состоится 21 октября в Иванове. На нем пройдет чествование победителей и призеров регионального этапа Международной премии «МыВместе» и активных волонтеров федпроекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие состоится в центре «Солярис». Там пройдут стратегические сессии, мастер-классы и тренинги по организации мероприятий, а также презентации лучших добровольческих инициатив.

«Форум создаст для ребят уникальную возможность обменяться опытом, получить новые знания, завести профессиональные и дружеские контакты, а также найти мотивацию для реализации собственных проектов и инициатив в области добровольчества», — отметили в региональном комитете по молодежной политике региона.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.