В Иванове состоится региональный форум для волонтеров

Второй областной добровольческий форум «Твори добро» состоится 21 октября в Иванове. На нем пройдет чествование победителей и призеров регионального этапа Международной премии «МыВместе» и активных волонтеров федпроекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Мероприятие состоится в центре «Солярис». Там пройдут стратегические сессии, мастер-классы и тренинги по организации мероприятий, а также презентации лучших добровольческих инициатив.
«Форум создаст для ребят уникальную возможность обменяться опытом, получить новые знания, завести профессиональные и дружеские контакты, а также найти мотивацию для реализации собственных проектов и инициатив в области добровольчества», — отметили в региональном комитете по молодежной политике региона.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.