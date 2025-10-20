Создан «станок» для ювелирной сборки наночастиц из разных металлов

Сейчас для их получения активно используется метод искрового разряда, в рамках которого наночастицы формируются из металлического пара, который возникает в результате взаимодействий между разрядами электричества и поверхностью электродов. До недавнего времени у этого подхода было существенное ограничение: эффективно и с высокой точностью можно смешивать лишь два компонента.