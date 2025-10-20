В подмосковной Балашихе для школьников провели «Урок бизнеса»

Гостьей «Урока бизнеса» стала социальный предприниматель, официальный партнер национальных проектов России и основатель проекта «Благотворительный матч» Анна Пономарева. На мероприятии школьники задавали ей вопросы о том, как возникают идеи для социальных проектов, где искать вдохновение и как можно успешно совмещать бизнес с благотворительностью.