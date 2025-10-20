В подмосковной Балашихе для школьников провели «Урок бизнеса»

«Урок бизнеса», организованный Балашихинской торгово-промышленной палатой, прошел 14 октября в школе № 16 им. Героя Советского Союза А. И. Сережникова в Балашихе. Мероприятие организовали в соответствии с задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Гостьей «Урока бизнеса» стала социальный предприниматель, официальный партнер национальных проектов России и основатель проекта «Благотворительный матч» Анна Пономарева. На мероприятии школьники задавали ей вопросы о том, как возникают идеи для социальных проектов, где искать вдохновение и как можно успешно совмещать бизнес с благотворительностью.
Анна Пономарева рассказала о деятельности своего футбольного клуба, который объединяет детей и взрослых. Она подчеркнула, что спорт может стать мощным инструментом для социальных изменений. Кроме того, самому активному участнику встречи Анна Пономарева вручила фирменный шарф своего клуба.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.