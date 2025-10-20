Иван Саввиди готов оказать помощь ФК «Ростов»

Предприниматель прокомментировал возможное возвращение в футбольный клуб в интервью одному из ростовских изданий.
— Задачу вернуться в «Ростов» не ставлю, но, если губернатор посчитает, что нужна моя помощь, я ему «нет» не скажу. Я уважаю его, как уважал и его отца. Мы были из одного директорского, скажем так, цеха, которому всегда была не чужда тема социальной ответственности. Полагаю, что если клубу действительно так тяжело, то мы, бизнесмены, должны помогать.
Саввиди отметил, что несмотря на существующие разногласия с частью болельщиков, он вновь готов принять участие в судьбе клуба.
— Не важно, болельщики меня когда-то не поняли или я их не понял. Не важно. Любая книга пишется из многих страниц. Вырви любую — и нарушишь целостность картины. Поэтому кто-то может думать, что моя история в донском футболе была плохой. Но если есть те, кто считает, что Саввиди делал то, что он должен был делать, и делал это правильно, я буду рад. Еще раз говорю: задачу вернуться в «Ростов» не ставлю. Но если надо будет завтра спасти клуб, я сделаю точно так же, как сделал это при Голубеве. Дам деньги. При этом, возможно, буду участвовать в решении каких-то вопросов.
