Иван Саввиди готов оказать помощь ФК «Ростов»

— Не важно, болельщики меня когда-то не поняли или я их не понял. Не важно. Любая книга пишется из многих страниц. Вырви любую — и нарушишь целостность картины. Поэтому кто-то может думать, что моя история в донском футболе была плохой. Но если есть те, кто считает, что Саввиди делал то, что он должен был делать, и делал это правильно, я буду рад. Еще раз говорю: задачу вернуться в «Ростов» не ставлю. Но если надо будет завтра спасти клуб, я сделаю точно так же, как сделал это при Голубеве. Дам деньги. При этом, возможно, буду участвовать в решении каких-то вопросов.