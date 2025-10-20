Ричмонд
В Мезени Архангельской области обновили участки водопровода

Общая протяженность нового объекта — 720 метров.

Изношенные участки водопровода заменили в городе Мезени Архангельской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Общая протяженность нового водопровода составила 720 метров. Основную часть заменили на территории вдоль Первомайского проспекта. К объекту подключены многоквартирные и частные дома, а также муниципальная спортивная школа имени В. С. Кузина и Мезенский комплексный центр социального обслуживания населения. Кроме капремонта водопровода и установки колодцев специалисты в месте проведения работ восстановили дорогу.

«Вскоре в Мезени начнется строительство водоочистных сооружений и кольцевого магистрального водопровода… Реализация проекта рассчитана до 2027 года», — написал в социальных сетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. В планах построить и подключить блочно-модульные станции очистки воды и водопроводные сети, которые далее подсоединят к уже существующим. Также специалисты установят резервуары чистой воды.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.