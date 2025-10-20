Еще один высокопоставленный чиновник из Башкирии в СИЗО: он попался на посредничестве во взяточничестве

В Башкирии Мелеузовский районный суд постановил арестовать на два месяца (до 17 декабря) бывшего заместителя главы администрации района, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве в крупном размере. Об этом рассказала пресс-служба прокуратура республики.
Согласно версии следствия, в августе-сентябре этого года обвиняемый и глава администрации городского поселения предложили руководителю муниципалитета взятку в 200 тысяч рублей. Взамен они просили обеспечить незаконное заключение договора аренды на участок под нестационарный торговый объект. Чиновник отказался от предложения и рассказал обо всем в правоохранительные органы.
Главу городского поселения, также фигурирующего в деле, отправили под домашний арест.
