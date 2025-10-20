Еще один высокопоставленный чиновник из Башкирии в СИЗО: он попался на посредничестве во взяточничестве

Согласно версии следствия, в августе-сентябре этого года обвиняемый и глава администрации городского поселения предложили руководителю муниципалитета взятку в 200 тысяч рублей. Взамен они просили обеспечить незаконное заключение договора аренды на участок под нестационарный торговый объект. Чиновник отказался от предложения и рассказал обо всем в правоохранительные органы.