В Абинском районе Краснодарского края завершили осенний выпуск фазанов

Последнюю партию северокавказского подвида фазана в естественную среду обитания выпустили в Абинском районе Краснодарского края по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов региона.
В этот раз в общедоступных охотничьих угодьях поселились 500 особей. Всего в этом году выпустили 5,4 тыс. птиц в Темрюкском, Мостовском, Новороссийском, Каневском, Крымском, Славянском, Приморско-Ахтарском районах. Уточним, специалисты питомника «Кубанский фазан» выращивают и подготавливают для жизни в естественных природных условиях молодых особей.
«Фазаны предпочитают обитать в зарослях кустарников, таких как камыш и тростник, особенно вблизи водоемов, где они могут найти укрытие от хищников, а также питательные корма. Эти места идеально подходят для строительства гнезд на земле, что делает среду обитания фазанов особенно важной для их размножения и выживания», — подчеркнули в питомнике.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.