В Абинском районе Краснодарского края завершили осенний выпуск фазанов

«Фазаны предпочитают обитать в зарослях кустарников, таких как камыш и тростник, особенно вблизи водоемов, где они могут найти укрытие от хищников, а также питательные корма. Эти места идеально подходят для строительства гнезд на земле, что делает среду обитания фазанов особенно важной для их размножения и выживания», — подчеркнули в питомнике.