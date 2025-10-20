Омичей предупредили о фейковом видео с «губернатором», созданном ИИ

В социальных сетях начало распространяться поддельное видео с якобы обращением губернатора Омской области Виталия Хоценко. Глава региона оперативно опроверг его подлинность, заявив, что запись создана с использованием искусственного интеллекта.
«В сети распространяется очередной фальшивый ролик, сделанный с использованием искусственного интеллекта. Хочу обратиться ко всем: доверяйте только официальной и проверенной информации. Работаем. Победа будет за нами!», — написал Хоценко в своем Telegram-канале «Хоценко о важном» (https://t.me/HocenkoVP).
Власти предупреждают: подобные фейки могут использоваться для дестабилизации обстановки, манипуляции общественным мнением или мошеннических схем. Губернатор призвал омичей сверять информацию с официальными источниками — сайтом правительства Омской области, аккредитованными СМИ и личными страницами руководства региона в соцсетях.
Ранее Виталий Хоценко уже неоднократно сталкивался с попытками подделки его выступлений, однако это первый зафиксированный случай использования генеративного ИИ для создания фейкового видео.