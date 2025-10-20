В Астрахани состоится ярмарка трудоустройства для участников СВО и их семей

Агентство по занятости населения Астраханской области и региональный филиал фонда «Защитники Отечества» проведут 24 октября ярмарку трудоустройства для участников СВО и членов их семей. Специалисты проконсультируют участников обо всех возможных мерах поддержки, в том числе о мероприятиях нацпроекта «Кадры», сообщили в региональном агентстве по занятости населения.
Мероприятие пройдет в молодежном центре «Коса». Работодатели представят свои вакансии, также там можно будет пообщаться с представителями компаний и пройти собеседование. Каждому участнику специальной военной операции работу подберут индивидуально с учетом предпочтений, состояния здоровья, опыта, образования и зарплатных ожиданий. Кроме того, организации представят программы дополнительного профессионального образования.
«В Астраханской области кадровые центры работают с участниками СВО и их родственниками по принципу одного окна. В каждом учреждении определены ответственные лица, которые организуют дополнительное профессиональное образование, профессиональную переподготовку и содействие занятости для участников СВО», — рассказал руководитель агентства по занятости населения Астраханской области Рамиз Азизов.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.