В Свердловской области более 500 человек вышли на оздоровительную прогулку

Акция стартовала в Тавдинском Парке Победы. Колонны участников совершили прогулку по осенним улицам города. Финишем стал фестиваль «День здоровья. Семейная команда» в Городском парке культуры и отдыха. Там представители власти поблагодарили всех за активность и подчеркнули важность семейных ценностей. Они призвали горожан как можно чаще проводить время с пользой для здоровья и в кругу самых близких людей. Далее для участников провели розыгрыш подарков, каждый мог получить приз.