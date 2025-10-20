В Свердловской области более 500 человек вышли на оздоровительную прогулку

Традиционная акция-прогулка «За здоровьем всей семьей» состоялась 11 октября в городе Тавде Свердловской области по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». В мероприятии приняли участие 508 жителей города разных возрастов, сообщили в управлении культуры, молодежной политики и спорта.
Акция стартовала в Тавдинском Парке Победы. Колонны участников совершили прогулку по осенним улицам города. Финишем стал фестиваль «День здоровья. Семейная команда» в Городском парке культуры и отдыха. Там представители власти поблагодарили всех за активность и подчеркнули важность семейных ценностей. Они призвали горожан как можно чаще проводить время с пользой для здоровья и в кругу самых близких людей. Далее для участников провели розыгрыш подарков, каждый мог получить приз.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.