Капитан «Авангарда» в девятый раз признан лучшим защитником недели в КХЛ

В трёх матчах защитник набрал 4 (2+2) очка с показателем полезности «+4».

Источник: Сайт ХК "Авангард"

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов был признан лучшим защитником шестой игровой недели в Континентальной хоккейной лиге. Это уже девятая такая награда в карьере капитана омской команды.

В трёх матчах защитник набрал 4 (2+2) очка с показателем полезности «+4». Помимо результативной игры, Шарипзянов отметился двумя силовыми приемами, шестью блок-шотами, одним отбором и перехватом, продемонстрировав универсальность.

Этой номинацией капитан «Авангарда» повторил достижение Кевина Даллмэна, который является рекордсменом КХЛ по числу званий лучшего защитника недели.

Ранее мы рассказывали, как в напряженной игре «Авангард» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» со счетом 3:2.