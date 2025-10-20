В Казани прошел республиканский слет юных натуралистов

Республиканский слет юных натуралистов проходил с 15 по 17 октября в лагере «Байтик» в Казани в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
За три дня школьники придумали и выполнили множество работ на самые разные темы. Например, они рассказали об экотропе в районе села Печищи, изучении характеристик зоопланктона в водных объектах Казани. Помимо познавательной части слета, юннаты показали вокальные и танцевальные номера на сцене и совершили экскурсию по Голубым озерам.
В конце слета состоялось награждение, на котором были отмечены не только те, кто показал хороший результат в рамках трехдневного слета, но и активисты, в течение всего года совершавшие добрые дела на благо природы. В числе таких поступков учитывались субботники, посадка деревьев, помощь птицам, сбор макулатуры и использованных батареек. Всего для детей провели пять конкурсов. Победители получили разные призы — путешествия в Ижевск, в Москву, смартфоны и ноутбуки, велосипеды и умные колонки. Награду получил и лучший наставник.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.