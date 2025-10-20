В Казани прошел республиканский слет юных натуралистов

В конце слета состоялось награждение, на котором были отмечены не только те, кто показал хороший результат в рамках трехдневного слета, но и активисты, в течение всего года совершавшие добрые дела на благо природы. В числе таких поступков учитывались субботники, посадка деревьев, помощь птицам, сбор макулатуры и использованных батареек. Всего для детей провели пять конкурсов. Победители получили разные призы — путешествия в Ижевск, в Москву, смартфоны и ноутбуки, велосипеды и умные колонки. Награду получил и лучший наставник.