В омском Минздраве опровергли невыплаты зарплаты врачам в диспансере города

Предостережение возникло в результате автоматической обработки данных за этот и аналогичный период прошлого года. Этот мониторинг не учитывает особенности выплат, такие как больничные, отпуска, увольнения или изменения объёма работы. Такие предостережения направляются учреждениям для профилактики возможных нарушений, уточнили в министерстве.