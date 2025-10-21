В омском Минздраве опровергли невыплаты зарплаты врачам в диспансере города

Минздрав Омской области прокомментировал ситуацию с предостережением, которое было получено Клиническим противотуберкулёзным диспансером № 4 в Омске по итогам проверки Государственной инспекции труда. Напомним, что диспансеру выдали предостережение по поводу задержки и невыплаты заработной платы медицинским работникам.
В министерстве пояснили, что Госинспекция труда не проводила непосредственную проверку в данном учреждении, а предостережение появилось автоматически на основе сравнительного анализа данных за текущий и предыдущий годы. Об этом сообщает «Омск-информ».
В Клиническом противотуберкулёзном диспансере № 4 не проводилась проверка Государственной инспекцией труда в Омской области в указанный период, отметили в региональном Минздраве.
Предостережение возникло в результате автоматической обработки данных за этот и аналогичный период прошлого года. Этот мониторинг не учитывает особенности выплат, такие как больничные, отпуска, увольнения или изменения объёма работы. Такие предостережения направляются учреждениям для профилактики возможных нарушений, уточнили в министерстве.
Также было добавлено, что больница выплачивает зарплату своим сотрудникам вовремя и в полном объёме.
«Клинический противотуберкулёзный диспансер № 4 выплачивает начисленную заработную плату в полном объёме и своевременно, нет фактов лишения зарплат и рабочих мест», — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, в министерстве отметили, что диспансер продолжает работать в обычном режиме.