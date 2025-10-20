В городе Энгельсе Саратовской области благоустроили 4 сквера

Четыре общественные территории благоустроили в городе Энгельсе Саратовской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Этой осенью в городе появился новый сквер, названный в честь известного писателя, уроженца этого города Льва Кассиля. На его территории разбили клумбы, посадили можжевельники и ели, засеяли газон. Специалисты смонтировали освещение, поставили скамейки вдоль дорожек.
Были благоустроены еще три сквера. Один из них расположен у Летного городка, второй — возле стелы «Героям фронта и тыла», а третий — рядом с обелиском «Воинам-землякам, погибшим годы Великой Отечественной войны» в поселке Приволжском.
«На сегодняшний день по федеральной программе в Саратовской области завершено благоустройство 154 объектов. Всего на этот год запланировано обновление 167 общественных и дворовых территорий», — рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.