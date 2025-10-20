В Госдуме пройдут парламентские слушания о демографических вызовах

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Парламентские слушания на тему «Демографические вызовы и искусственный интеллект» пройдут в Госдуме 20 ноября, сообщил РИА Новости источник в палате парламента.
«На Совете принято решение провести в Госдуме парламентские слушания на тему: “Демографические вызовы и искусственный интеллект”. Слушания намечены на 20 ноября. Их организация возложена на комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства», — сказано в сообщении.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Мах поднял вопрос о необходимости маркировки контента, созданного искусственным интеллектом.
