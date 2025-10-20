Ученые в Томске создают систему безопасной зарядки шахтных электромобилей

В шахтах, как напомнили ученые, часто имеется взрывоопасная среда: горючие газы и пылеугольная смесь. Обеспечить безопасность транспорта в таких условиях непросто. В современных шахтах часто используется дизельный транспорт, но этот вариант не считается оптимальным. Что касается электрического транспорта, то наиболее опасным местом здесь является зарядка аккумуляторных батарей, так как в месте контакта аккумулятора с источником тока возможно искрение. Зарядка производится в специально оборудованных камерах, что отнимает время и деньги.