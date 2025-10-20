В Иркутске таможенники изъяли 3 кг мяса медуз у пассажира из Вьетнама

В аэропорту Иркутска таможенники обнаружили необычный груз в багаже пассажира, прибывшего рейсом из Вьетнама. Как сообщили КП-Иркутск в региональной таможне, при досмотре в пенопластовом контейнере было найдено 3 килограмма сырого мяса медуз, а также более 2 килограммов других морепродуктов, включая жареную рыбу. Все продукты были без необходимых документов и заводской упаковки.
— Пассажир пояснил, что привез деликатесы для себя. Однако ввоз сырой продукции животного происхождения на территорию стран Евразийского экономического союза авиапассажирами строго запрещен. Это правило действует для предотвращения распространения опасных инфекций, угрожающих здоровью людей и животных, — отметили в таможне.
Вся продукция была изъята и передана представителям авиакомпании для возврата обратным рейсом за пределы таможенной территории ЕАЭС. На мужчину завели дело об административном правонарушении, по итогам рассмотрения которого назначен штраф.
Отметим, физические лица могут ввозить не более 5 килограммов продуктов питания, но исключительно в заводской упаковке.
