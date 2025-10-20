В Иркутске таможенники изъяли 3 кг мяса медуз у пассажира из Вьетнама

В аэропорту Иркутска таможенники обнаружили необычный груз в багаже пассажира, прибывшего рейсом из Вьетнама. Как сообщили КП-Иркутск в региональной таможне, при досмотре в пенопластовом контейнере было найдено 3 килограмма сырого мяса медуз, а также более 2 килограммов других морепродуктов, включая жареную рыбу. Все продукты были без необходимых документов и заводской упаковки.