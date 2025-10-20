В поселке Пречистое в Ярославской области открыли модельную библиотеку

Библиотеку в рабочем поселке Пречистое Первомайского округа Ярославской области модернизировали по национальному проекту «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
Эта библиотека является одной из старейших в Ярославской области, в этом году ей исполнилось 127 лет. В ходе модернизации в здании заменили полы, потолки и электропроводку, покрасили стены, установили новые двери и светильники. Были приобретены компьютеры, проектор, телевизор, интерактивные столы и панели, акустическое, музыкальное и фотооборудование. В помещениях установлены новые стеллажи, кафедры, кресла, диваны, столы и стулья. Закуплено около двух тысяч книг.
Ежегодно сотрудники Пречистенской библиотеки проводят более 200 мероприятий, в том числе районных и межрегиональных. Теперь ее посетители могут принять участие в регулярных тематических программах и мастер-классах, тренингах, посетить онлайн-трансляции концертов и виртуальные экскурсии по мировым историческим и культурным достопримечательностям.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.