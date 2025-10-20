В поселке Пречистое в Ярославской области открыли модельную библиотеку

Эта библиотека является одной из старейших в Ярославской области, в этом году ей исполнилось 127 лет. В ходе модернизации в здании заменили полы, потолки и электропроводку, покрасили стены, установили новые двери и светильники. Были приобретены компьютеры, проектор, телевизор, интерактивные столы и панели, акустическое, музыкальное и фотооборудование. В помещениях установлены новые стеллажи, кафедры, кресла, диваны, столы и стулья. Закуплено около двух тысяч книг.