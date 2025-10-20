Ричмонд
Последние новости к вечеру 20 октября 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 20 октября 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 20 октября — в проекте Новости Mail.

Кремль ответил на слова Зеленского о приближении к концу конфликта

Источник: РИА "Новости"

Позиция украинской стороны в вопросе прекращения военного конфликта полна противоречий, но Россия продолжит работать над урегулированием, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Сийярто: главы МИД ЕС хотят сорвать переговоры РФ и США

Источник: Reuters

«Европа не заинтересована в том, чтобы саммит в Будапеште действительно принес мир. Из сегодняшних выступлений я должен сделать вывод, что значительное число европейских политиков сделают многое, фактически все возможное, чтобы эта встреча вообще не состоялась» — сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В ЕС не пришли к согласию по 19-му пакету санкций против России

Источник: Reuters

«Мы рассмотрели санкции. Эта тема будет обсуждаться позднее на текущей неделе», — заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас.

ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР

Источник: РИА "Новости"

Подразделения «Центральной» группировки взяли под контроль населенный пункт Ленино ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

СК возбудил дело о хищении свыше 500 млн рублей у Минобороны

Источник: РИА "Новости"

Дело заведено по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере, расследованием занимается Главное военное следственное управление СК РФ. Госконтракт, в рамках которого произошло хищение, был заключен в 2022 году и предполагал поставку оборудования для трубопроводной системы.

