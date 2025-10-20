Последние новости к вечеру 20 октября 2025 года

Кремль ответил на слова Зеленского о приближении к концу конфликта
Позиция украинской стороны в вопросе прекращения военного конфликта полна противоречий, но Россия продолжит работать над урегулированием, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Сийярто: главы МИД ЕС хотят сорвать переговоры РФ и США
«Европа не заинтересована в том, чтобы саммит в Будапеште действительно принес мир. Из сегодняшних выступлений я должен сделать вывод, что значительное число европейских политиков сделают многое, фактически все возможное, чтобы эта встреча вообще не состоялась» — сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
В ЕС не пришли к согласию по 19-му пакету санкций против России
«Мы рассмотрели санкции. Эта тема будет обсуждаться позднее на текущей неделе», — заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас.
ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР
Подразделения «Центральной» группировки взяли под контроль населенный пункт Ленино ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
СК возбудил дело о хищении свыше 500 млн рублей у Минобороны
Дело заведено по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере, расследованием занимается Главное военное следственное управление СК РФ. Госконтракт, в рамках которого произошло хищение, был заключен в 2022 году и предполагал поставку оборудования для трубопроводной системы.