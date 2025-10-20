Участвовавшие в поиске Усольцевых волонтеры подписывали бумаги о неразглашении

«Это были браконьеры, причем местные. Мы их нечаянно спалили. ~Они стали стрелять в воздух и сказали, чтобы мы убирались отсюда. Что здесь тайга, медведь — хозяин, закопаем и никто не найдет, спишут на медведей~. А мы пешком шли с Кутурчина, и вокруг никого, и они пьяные, и глаза безумные. А я еще и кидалась на них, по ружью снизу вверх, выстрел в воздух. Хорошо, что в это время ехала какая-то вахтовка, и они нас подобрали, довезли до Маны, хотя мы планировали пеший поход», — вспомнила она.