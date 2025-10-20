Ричмонд
1,4 тыс. ремонтных бригад задействуют в отопительный сезон в Ростовской области

Донские власти обсудили старт отопительного сезона в регионе.

Источник: Комсомольская правда

Отопительный сезон полностью стартовал в 35 городах и районах Ростовской области, еще в 19 территориях подача тепла пока выполняется не в полном объеме. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона.

Подключение к теплоснабжению продолжается в Азове, Батайске, Волгодонске, Ростове-на-Дону, Таганроге и в других городах. Последним начал подключаться Сальский район.

Процесс запуска отопления может занимать от нескольких дней до двух недель. Сроки зависят от протяженности сетей и количества потребителей. При обнаружении дефектов выполняется оперативный ремонт.

Известно также, что из-за нештатной ситуации на котельной в Новочеркасске без тепла временно остались более 8 тысяч человек — жители 46 многоквартирных домов, а также два детсада и некоторые социальные учреждения. Тепло должны были вернуть во второй половине дня 20 октября.

Наибольшее отставание по подключению отмечается в Неклиновском районе, там все еще не запущены 109 котельных. Причина задержки — отсутствие поставок газа из-за несвоевременного оформления графика погашения долгов.

— Люди не должны сидеть без тепла из-за того, что муниципалитет вовремя график не оформил. Это не дело. Подключайтесь к решению вопроса, — обратился к минЖКХ губернатор региона Юрий Слюсарь.

Особое внимание также уделяют Зернограду и Таганрогу. В Зернограде запуск проблемной котельной № 30 запланировали на 20 октября. В Таганроге проводят ремонт оборудования в нескольких котельных и на участках тепловых сетей.

Для обеспечения нормальной работы в отопительный период создано почти 1400 ремонтных бригад. В ликвидации аварий будут задействованы около 5 тысяч специалистов и более 1700 единиц техники. Все теплоснабжающие организации полностью обеспечены необходимыми ресурсами и топливом.

