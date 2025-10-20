В Мурманской области завершилось обучение администраторов госпабликов

Подведены итоги образовательного проекта «Лаборатория госпабликов — 2025». Обучение проводилось в соответствии с задачами национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в Центре управления регионом Мурманской области.
Программа направлена на повышение эффективности работы государственных и муниципальных сообществ в социальных сетях. В этом году в ней приняли участие более 130 администраторов крупных госпабликов региона, 40 из которых успешно завершили полный курс обучения.
Специалисты, выполнившие не менее пяти домашних заданий из шести, получили возможность принять участие в заключительной практической части программы. Итоговое мероприятие прошло в формате деловой игры «Миссия “Госпаблик”». Ее модерировал представитель федеральной организации «Диалог Регионы» Максим Шиховцов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.