12-летний мальчик оказался под колесами авто: подросток получил множество травм

В Уфе 12-летний велосипедист попал под колеса машины.

Источник: Комсомольская правда

В минувшую пятницу, 17 октября, на улице Кирова в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием подростка. Как сообщил глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, 12-летний велосипедист попал под колеса автомобиля.

В результате аварии мальчик получил перелом и ушибленные раны. После осмотра в травмпункте его отправили на амбулаторное лечение.

