Капитан омского «Авангарда» повторил рекорд Даллмэна в званиях лучшего защитника

Сам Даллмэн на сегодня карьеру в КХЛ уже завершил, последний его сезон в этой лиге — чемпионат-2018/19. Он выступал здесь с 2008 года и только за два клуба, «Барыс» и СКА. Так что Дамир Шарипзянов далее имеет все шансы его рекорд и значительно побить.