Капитан омского «Авангарда» повторил рекорд Даллмэна в званиях лучшего защитника

КХЛ объявила в итогах шестой игровой недели текущего сезона своих лучшим игроков с 13 по 19 октября. В том числе лучшим защитником признали капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова.
Для него это звание лучшего за неделю уже девятое за всю карьеру в целом. В трех матчах с 13 по 19 октября Дамир набрал по системе «гол + пас» 4 очка (2+2). Показатель полезности — «+4».
На его счету также два силовых приема, шесть блокированных бросков, по одному отбору шайбы и перехвату. Капитан «ястребов» тем самым повторил рекорд канадца Кевина Даллмэна, который является рекордсменом по числу недельных номинаций в этом же амплуа.
В других номинациях лига назвала лучшим вратарем второй раз в его карьере Максима Дорожко из «Амура» (коэффициент надежности 1,62, в одном из матчей за неделю он третий раз в сезоне сыграл на «ноль»). А лучшим форвардом впервые в карьере стал Герман Точилкин, выступающий за «Нефтехимик».
Сам Даллмэн на сегодня карьеру в КХЛ уже завершил, последний его сезон в этой лиге — чемпионат-2018/19. Он выступал здесь с 2008 года и только за два клуба, «Барыс» и СКА. Так что Дамир Шарипзянов далее имеет все шансы его рекорд и значительно побить.
