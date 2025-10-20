Ричмонд
В поселке Монетном Свердловской области открыли досуговый комплекс

Также там ввели в эксплуатацию универсальную спортивную площадку для юных постояльцев социально-реабилитационного центра.

Построенный по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» досуговый комплекс открыли в поселке Монетном в Свердловской области, сообщили в администрации Березовского городского округа.

Новый комплекс включает в себя детскую площадку с травмобезопасным покрытием и современными качелями. Также там обустроены скейт-зона с рампами разной высоты и пространство для проведения мероприятий.

Параллельно на территории поселка открыли универсальную спортивную площадку для юных постояльцев социально-реабилитационного центра. Там дети смогут заниматься специальными оздоровительными упражнениями.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.