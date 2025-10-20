Полицейские дроны устроили погоню за мигрантами в полях под Волгоградом

В Волгоградской области полиция продолжает рейды в отношении иностранных рабочих. Пока идет уборка урожая, сотрудники Управления по вопросам миграции проверяют документы и ищут нарушителей на полях. В очередной раз полицейские выехали в Городищенский район, где очень много сельхозполей. Обнаружить работников удалось благодаря полицейским дронам, а задержать с помощью Росгвардии.