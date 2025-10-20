Ричмонд
Полицейские дроны устроили погоню за мигрантами в полях под Волгоградом

48 иностранных рабочих доставили в МВД.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области полиция продолжает рейды в отношении иностранных рабочих. Пока идет уборка урожая, сотрудники Управления по вопросам миграции проверяют документы и ищут нарушителей на полях. В очередной раз полицейские выехали в Городищенский район, где очень много сельхозполей. Обнаружить работников удалось благодаря полицейским дронам, а задержать с помощью Росгвардии.

— Правоохранителями проверено 153 иностранных гражданина, 48 из которых доставлены в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области, — сообщили в полиции.

У каждого работника не по одному нарушению, сотрудники выписали 86 админситративок. А 17 человек сразу после проверки поехали в Центр временного содержания иностранных граждан — ждать суда и принудительного выдворения на Родину.