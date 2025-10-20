Ричмонд
Украинская мошенница сбежала из тюрьмы в Кишинёве: беглянку так и не нашли

Старший надзиратель кишиневской тюрьмы № 13 получил 3 года лишения свободы за помощь в побеге заключённой из Украины, осуждённой за участие в крупной схеме телефонного мошенничеств, женщина исчезла, и до сих пор в розыске.

Источник: Комсомольская правда

На суде офицер признал, что незаконно пронёс в камеру мобильный телефон и SIM-карты, после чего вступил в сговор с другими лицами и помог осуждённой сбежать. В условленном месте беглянку уже ждали — с деньгами и машиной.

Согласно приговору, бывший сотрудник пенитенциарной службы проведёт два года в тюрьме, ещё один — условно. Решение суда не окончательное.

Украинка, сбежавшая из кишинёвской тюрьмы, была осуждена за участие в мошеннической схеме «Родственник попал в ДТП». Женщину задержали в прошлом году, когда потенциальная жертва успела сообщить в полицию прежде, чем курьер пришёл за деньгами.