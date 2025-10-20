В Челябинске запустят производство пластиковой упаковки для автохимии

Научно-производственное объединение «Полихимтехнологии», базирующееся в Челябинске, планирует создать цех по изготовлению пластиковых колпачков и других компонентов аэрозольной упаковки. Развитие критически важных технологий отвечает целям нацпроекта «Новые материалы и химия», сообщили в правительстве региона.
Подчеркивается, что создание такого цеха позволит предприятию исключить зависимость от сторонних поставщиков, в том числе зарубежных. Наблюдательный совет регионального фонда развития промышленности (ФРП) выделил компании льготный заем по программе «Импортозамещение». На эти средства будут закуплены ленточный конвейер, линейный робот, автопогрузчик и другое необходимое оборудование. Запуск цеха по изготовлению колпачков запланирован на первую половину 2026 года. Отмечается, что расширение предприятия позволит создать на его базе 10 новых рабочих мест.
«Сейчас мы целенаправленно создаем вертикально интегрированный холдинг, что позволит выпускать продукцию с минимальным привлечением других компаний», — рассказал генеральный директор «Полихимтехнологий» Алексей Лаврик.
В настоящее время компания вынуждена закупать упаковку у различных производителей, включая китайских. Предполагается, что поддержка регионального ФРП поможет сократить зависимость от импорта. Кроме того, ожидается, что снижение себестоимости изделий более чем вдвое сократит издержки.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.