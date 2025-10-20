В Югре открыли мост «Звезда Оби»

Особенностью сооружения являются длина его пролета и подъездных трасс. Их общая протяженность составляет 45 километров. Это один из самых крупных инфраструктурных объектов в стране. В его состав входят восемь искусственных сооружений. Ежедневно по новому мосту смогут перемещаться около 13 тысяч автомобилей.