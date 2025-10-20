В Югре открыли мост «Звезда Оби»

Открытие построенного по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» второго мостового перехода через реку Обь в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре состоялось 15 октября. Об этом сообщили в региональном управлении автомобильных дорог.
Особенностью сооружения являются длина его пролета и подъездных трасс. Их общая протяженность составляет 45 километров. Это один из самых крупных инфраструктурных объектов в стране. В его состав входят восемь искусственных сооружений. Ежедневно по новому мосту смогут перемещаться около 13 тысяч автомобилей.
Символический старт движению на переправе в режиме видео-конференц-связи дал Президент Владимир Путин. Проект строительства был реализован при участии около 1600 рабочих и более 500 единиц спецтехники. К возведению моста также привлекались студенты из разных регионов России. Новая переправа получила официальное название «Звезда Оби».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.