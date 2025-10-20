Ученый назвал главные опасности для Черного моря

«Для нас главная опасность — это неочищенные бытовые стоки, которые идут в море. Мы должны бороться за то, чтобы этих стоков стало меньше», — сказал Мельников.
Вторым важным фактором, влияющим на экологию и в целом на морскую экосистему, он назвал изменение береговых контуров моря.
«Я имею в виду добычу песка на берегах и строительство бетонных сооружений. Все это нарушает естественную экологию моря», — уточнил ученый.
Кроме того, в местах, где оголяются берега, могут нарушаться течения, что потом часто приводит к огромным скоплениям медуз, добавил Мельников.
«Весь стремительный прогресс, связанный с развитием прибрежных зон, должен базироваться на очень серьезных, обоснованных научных исследованиях, которые должны говорить о том, что можно делать, а что нельзя. И самое главное: какие зоны нельзя вообще трогать», — подчеркнул специалист.
По словам эксперта, такая работа должна быть безусловной частью подготовки любых приморских строек, тем более учитывая активное развитие туристско-рекреационного потенциала Крыма.
«С моей, чисто научной, точки зрения — необходимо проводить комплексный мониторинг всей прибрежной акватории, — сказал Мельников. — И все такие работы (на побережье — ред.) должны проходить законодательный фильтр, связанный с оценками ученых. Они определят возможные грядущие изменения на основании огромного опыта, который есть у нас и по наземным экосистемам, и по морским, и дадут прогнозы. Это должно носить системный характер», — резюмировал он.
Ранее начальник Крымского отдела Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Максим Карпов в комментарии РИА Новости Крым заявил, что Севастополю необходимо внести изменения в региональное законодательство. Новыми документами, по его словам, необходимо запретить разрешать вести хозяйственную деятельность, в том числе строительство на побережье, кому бы то ни было, независимо от источника финансирования, если не проведена оценка воздействия будущего объекта на окружающую среду (ОВОС) и не получено соответствующее согласование Федерального агентства по рыболовству.
Севастополь должен ужесточить требования к стройкам у моря — мнение.