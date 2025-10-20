Ученый назвал главные опасности для Черного моря

«С моей, чисто научной, точки зрения — необходимо проводить комплексный мониторинг всей прибрежной акватории, — сказал Мельников. — И все такие работы (на побережье — ред.) должны проходить законодательный фильтр, связанный с оценками ученых. Они определят возможные грядущие изменения на основании огромного опыта, который есть у нас и по наземным экосистемам, и по морским, и дадут прогнозы. Это должно носить системный характер», — резюмировал он.