В Омской области без остановки дорожают очень популярные продукты

Так, по информации Росстата, с 6 по 13 октября 2025 года сардельки и сосиски в регионе увеличились в цене еще на 3,66 рубля до 501,17 рубля за килограмм. При этом с начала года, как фиксируют статистики, килограмм сарделек и сосисок в Омской области подорожал на 33,66 рубля.