В Омской области без остановки дорожают очень популярные продукты

Стоимость килограмма некоторых продуктов с начала года превышает сумму в 50 рублей.

Ресурс федерального Минфина «Ай мониторинг» опубликовал актуальные данные Росстата по средним розничным ценам на отдельные товары и услуги в Омской области.

Обращает на себя внимание практически безостановочное подорожание в Омской области весьма популярных продуктов, речь идет о колбасных изделиях.

Так, по информации Росстата, с 6 по 13 октября 2025 года сардельки и сосиски в регионе увеличились в цене еще на 3,66 рубля до 501,17 рубля за килограмм. При этом с начала года, как фиксируют статистики, килограмм сарделек и сосисок в Омской области подорожал на 33,66 рубля.

Также Росстат сообщает, что за неделю на +4,93 рубля до 550,98 рубля за килограмм в Омской области повысилась стоимость вареной колбасы 1-го сорта. С начала года килограмм вареной колбасы в Омской области подорожал на 57,28 рубля.

Кроме того, систематическое повышение цены в Омской области после долгого перерыва демонстрирует сливочное масло. Так, за неделю килограмм сливочного масла в регионе увеличил стоимость на 4,24 рубля до 1 015 рублей.