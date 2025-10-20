Ричмонд
«За три часа извлекли около полусотни осколков». Белорусские хирурги прооперировали подростка, пострадавшего от взрыва петард под Шкловом

Хирурги извлекли 50 осколков из тела подростка, раненого петардой под Шкловом.

Источник: Комсомольская правда

Врачи оказывают всю необходимую помощь двум школьникам, которые получили раны в результате эксперимента с порохом от петард, сообщает СТВ.

Напомним, что 19 октября мальчики 13 и 14 лет решили провести на окраине агрогородка Черноручье Шкловского района эксперимент с порохом от петард. Произошел взрыв. Подростки получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Врачи диагностировали ожоги, рваные раны и порезы. Одного ребенка госпитализировали в Республиканский центр по лечению огнестрельной и минно-взрывной травмы на базе Главного военного клинического медцентра в Минске. А второму оказывают помощь в Могилевской областной детской больнице.

«Школьника уже прооперировали. Хирурги за три часа извлекли около полусотни осколков», — говорится в сообщении СТВ.

— Ортопеды-травматологи и хирурги провели хирургическую обработку ран, — рассказал Игорь Каско, главврач могилевской больницы.

Он констатировал, что на сегодняшний день серьезных повреждений, угрожающих жизни, у ребенка нет.

Ранее мы писали, что два человека погибли в сгоревшем при ДТП автомобиле в Кричевском районе.

Кроме того, под Дзержинском водитель квадроцикла погиб, врезавшись в забор.