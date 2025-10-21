Поваров из школьной столовой в Омской области отправят в Санкт-Петербург

В качестве «домашнего задания» конкурсанты должны разработать концепцию оформления тематического стола, который будет включать три комплексных завтрака. Уже куплена посуда, шьются формы и фартуки, а команда также разрабатывает креативное оформление. Не обойдётся и без видеороликов: повара продемонстрируют свою столовую, оборудование и расскажут о процессе приготовления блюд.