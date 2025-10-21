Ричмонд
Поваров из школьной столовой в Омской области отправят в Санкт-Петербург

Они будут представлять регион на конкурсе «Лучшая школьная столовая».

Источник: Om1 Омск

Повара из Такмыкской средней школы Большереченского района готовятся покорить Санкт-Петербург. Они станут участницами федерального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая — 2025». Финал состоится в конце октября в Гатчине. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Омской области.

В прошлом году за звание лучшей столовой боролись 110 команд и 50 школьных поваров со всей России. Сейчас повара из Большереченского района усердно тренируются: здесь важно не только поразить жюри, но и чётко придерживаться технологических карт.

В качестве «домашнего задания» конкурсанты должны разработать концепцию оформления тематического стола, который будет включать три комплексных завтрака. Уже куплена посуда, шьются формы и фартуки, а команда также разрабатывает креативное оформление. Не обойдётся и без видеороликов: повара продемонстрируют свою столовую, оборудование и расскажут о процессе приготовления блюд.