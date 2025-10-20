Бывший министр спорта Ростовской области стал советником донского губернатора

Самвел Аракелян проработал в должности министра 10 лет и внес большой вклад в развитие донского спорта. В частности, за время его руководства в Ростовской области стало проходить более 15000 мероприятий в год: спартакиады, фестивали ГТО, соревнования. Количество дончан, которые регулярно занимаются спортом увеличилось почти в два раза и составляет 2,3 миллиона человек.