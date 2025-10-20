Ричмонд
Бывший министр спорта Ростовской области стал советником донского губернатора

После 10 лет в должности министра спорта Самвел Аракелян стал советником губернатора.

Источник: Комсомольская правда

Бывший министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян назначен советником Губернатора Ростовской области. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

Самвел Аракелян проработал в должности министра 10 лет и внес большой вклад в развитие донского спорта. В частности, за время его руководства в Ростовской области стало проходить более 15000 мероприятий в год: спартакиады, фестивали ГТО, соревнования. Количество дончан, которые регулярно занимаются спортом увеличилось почти в два раза и составляет 2,3 миллиона человек.

Кроме того, было возведено и отремонтировано около 800 спортивных объектов, а главное — Ростовская область достойно провела Чемпионат мира по футболу ФИФА-2018.

