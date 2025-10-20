В поселке Пионер в Республике Татарстан отремонтировали модульный медпункт

Капитальный ремонт при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» провели в фельдшерско-акушерском пункте (ФАПе) в поселке Пионер в Республике Татарстан. Об этом сообщили в Аксубаевской центральной районной больнице.
Ремонт стартовал в феврале 2025 года. В ходе работ специалисты заменили крышу, электропроводку, вентиляцию, обновили стены, пол и потолок, а также наладили систему водоотведения. Кроме того, лечебное учреждение оснастили современной мебелью.
Уточним, что медпомощь в данном ФАПе получают в основном представители старшего возраста. А всего к этому лечебному учреждению прикреплены более 100 человек.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.