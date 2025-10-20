Ричмонд
«Он действительно талантливый»: глава Башкирии встретился с Егором Кридом

Радий Хабиров лично пообщался с Егором Кридом.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров провел встречу с популярным певцом Егором Кридом, который накануне выступил с концертом в Уфе. Руководитель региона поблагодарил музыканта за его творчество.

Хабиров выразил надежду, что шапка, подаренная исполнителю, будет напоминать ему о Башкирии. Он охарактеризовал республику как регион, всегда открытый для молодых талантов и тепло принимающий тех, кто дарит людям позитивные эмоции.

Глава отметил, что Крид является действительно талантливым и молодым артистом, настоящим, без фальши «и в личности, и в творчестве».

— Договорились, что Егор будет частым гостем в нашей Уфе, — заявил Хабиров.

