«Он действительно талантливый»: глава Башкирии встретился с Егором Кридом

Глава Башкирии Радий Хабиров провел встречу с популярным певцом Егором Кридом, который накануне выступил с концертом в Уфе. Руководитель региона поблагодарил музыканта за его творчество.
Хабиров выразил надежду, что шапка, подаренная исполнителю, будет напоминать ему о Башкирии. Он охарактеризовал республику как регион, всегда открытый для молодых талантов и тепло принимающий тех, кто дарит людям позитивные эмоции.
Глава отметил, что Крид является действительно талантливым и молодым артистом, настоящим, без фальши «и в личности, и в творчестве».
— Договорились, что Егор будет частым гостем в нашей Уфе, — заявил Хабиров.
