Егор Крид стал заслуженным артистом Башкирии

Глава Башкирии присвоил Егору Криду звание заслуженного артиста республики.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 20 октября, глава Башкирии Радий Хабиров встретился с российским певцом Егором Кридом, который накануне дал в Уфе концерт. В ходе встречи руководитель региона сообщил о присвоении музыканту почетного звания «Заслуженный артист Республики Башкортостан».

Хабиров высоко оценил профессионализм певца и его внимание к аудитории, поблагодарив за творчество и уважительное отношение к зрителям. Он выразил надежду, что музыкант и дальше будет радовать жителей республики своими выступлениями, подчеркнув, что Башкирия всегда открыта для молодых талантов.

Егор Крид в ответ отметил, что Уфа имеет для него особое значение. По его словам, он с детства приезжает в столицу Башкирии, где у него живут родственники, и каждый раз отмечает, что республика развивается стремительными темпами и становится все лучше.

По итогам встречи Хабиров охарактеризовал Крида как талантливого и молодого артиста, а главное — настоящего, без фальши как в личности, так и в творчестве. Стороны договорились, что певец будет частым гостем в Уфе.

