Радий Хабиров подарил Егору Криду башкирский малахай

«Надеюсь, этот подарок будет напоминать ему о нашем Башкортостане — республике, которая всегда открыта для молодых талантов и которая тепло принимает тех, кто дарит позитивные эмоции», — написал в своем телеграм-канале Радий Хабиров, выразив уверенность, что Крид станет частым гостем в столице.