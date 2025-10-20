Ричмонд
Радий Хабиров подарил Егору Криду башкирский малахай

Накануне российский певец дал концерт в Уфе, который собрал большое количество молодёжи.

Источник: тг-канал Радия Хабирова

Глава республики Радий Хабиров встретился с артистом, поблагодарил за творчество, профессионализм и внимание к аудитории. Музыканту присвоили почётное звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан».

В качестве памятного подарка Егору Криду преподнесли колаксын — башкирский меховой малахай.

«Надеюсь, этот подарок будет напоминать ему о нашем Башкортостане — республике, которая всегда открыта для молодых талантов и которая тепло принимает тех, кто дарит позитивные эмоции», — написал в своем телеграм-канале Радий Хабиров, выразив уверенность, что Крид станет частым гостем в столице.

Музыкант отметил, что столица региона для него имеет особое значение.

«Уфа сильно изменилась и развивается стремительными темпами. Я с детства приезжаю сюда, у меня здесь живут родственники. Каждый раз отмечаю, что республика становится всё лучше и лучше», — подчеркнул Егор Крид.

Ранее сообщалось, что в Уфе выступил известный музыкант и участник СВО Радик Динахметов.