Радий Хабиров подарил Егору Криду башкирский малахай

Глава республики Радий Хабиров встретился с артистом, поблагодарил за творчество, профессионализм и внимание к аудитории. Музыканту присвоили почётное звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан».
В качестве памятного подарка Егору Криду преподнесли колаксын — башкирский меховой малахай.
«Надеюсь, этот подарок будет напоминать ему о нашем Башкортостане — республике, которая всегда открыта для молодых талантов и которая тепло принимает тех, кто дарит позитивные эмоции», — написал в своем телеграм-канале Радий Хабиров, выразив уверенность, что Крид станет частым гостем в столице.
Музыкант отметил, что столица региона для него имеет особое значение.
«Уфа сильно изменилась и развивается стремительными темпами. Я с детства приезжаю сюда, у меня здесь живут родственники. Каждый раз отмечаю, что республика становится всё лучше и лучше», — подчеркнул Егор Крид.
