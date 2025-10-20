В Красноярском крае обновили Кожановскую сельскую школу

В здании полностью обновили инженерные сети, кровлю, фасад, окна, двери и внутреннюю отделку. Также школу оснастили современной техникой и мебелью. Для нее закупили лабораторные наборы по химии и физике, компьютеры и ноутбуки. Для кабинета ОБЗР приобрели муляжи оружия и защитные костюмы, а для психолога — игровые комплекты для развития детей.