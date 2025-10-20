В Красноярском крае обновили Кожановскую сельскую школу

Кожановская сельская школа Красноярского края открылась после капитального ремонта, проведенного в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
В здании полностью обновили инженерные сети, кровлю, фасад, окна, двери и внутреннюю отделку. Также школу оснастили современной техникой и мебелью. Для нее закупили лабораторные наборы по химии и физике, компьютеры и ноутбуки. Для кабинета ОБЗР приобрели муляжи оружия и защитные костюмы, а для психолога — игровые комплекты для развития детей.
На день открытых дверей приехали школьники со всего Балахтинско-Новоселовского округа, чтобы увидеть современные учебные помещения и поучаствовать в мастер-классах. Гостей ждали увлекательные экскурсии и занятия. На новом оборудовании школьники проводили химические и физические опыты, а ученики начальных классов осваивали азы робототехники с помощью лего-конструирования.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.