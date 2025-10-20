В 16-ти муниципалитетах Ростовской области продолжают подключать дома к теплу

Отопление в жилых домах начало появляться с 13 октября, но не везде. На 16 территориях подключение еще ведется. Среди них: Азов, Батайск, Волгодонск, Новочеркасск, Ростов, Таганрог, Шахты, Зерноградский, Константиновский, Красносулинский, Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Октябрьский, Песчанокопский, Сальский районы.