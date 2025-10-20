Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 16-ти муниципалитетах Ростовской области продолжают подключать дома к теплу

Проблемы с подачей тепла в дома и социальные объекты находятся на контроле у областной власти.

Источник: Комсомольская правда

В 16 городах и районах Ростовской области продолжается подключение жилых домов к теплоснабжению. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

Отопление в жилых домах начало появляться с 13 октября, но не везде. На 16 территориях подключение еще ведется. Среди них: Азов, Батайск, Волгодонск, Новочеркасск, Ростов, Таганрог, Шахты, Зерноградский, Константиновский, Красносулинский, Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Октябрьский, Песчанокопский, Сальский районы.

Проблемы с отоплением возникли в Таганроге. Здесь ведется капитальный ремонт оборудования в котельных, а также 11 участков тепловых сетей.

— Окончание всех работ — декабрь. Просим подрядчика эти сроки сократить. Конечно же, не в ущерб качеству, — говорится в сообщении.

В военном городке № 2 Зерноградского района котельную запустили после проверки. До 23 октября отопления появится в оставшихся восьми многоквартирных домах.

— Работа по обеспечению теплом каждого дома и социального объекта продолжается в круглосуточном режиме под контролем министра ЖКХ области Антонины Пшеничной и моего заместителя Владимира Ревенко.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше