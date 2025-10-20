В 16-ти муниципалитетах Ростовской области продолжают подключать дома к теплу

В 16 городах и районах Ростовской области продолжается подключение жилых домов к теплоснабжению. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.
Отопление в жилых домах начало появляться с 13 октября, но не везде. На 16 территориях подключение еще ведется. Среди них: Азов, Батайск, Волгодонск, Новочеркасск, Ростов, Таганрог, Шахты, Зерноградский, Константиновский, Красносулинский, Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Октябрьский, Песчанокопский, Сальский районы.
Проблемы с отоплением возникли в Таганроге. Здесь ведется капитальный ремонт оборудования в котельных, а также 11 участков тепловых сетей.
— Окончание всех работ — декабрь. Просим подрядчика эти сроки сократить. Конечно же, не в ущерб качеству, — говорится в сообщении.
В военном городке № 2 Зерноградского района котельную запустили после проверки. До 23 октября отопления появится в оставшихся восьми многоквартирных домах.
— Работа по обеспечению теплом каждого дома и социального объекта продолжается в круглосуточном режиме под контролем министра ЖКХ области Антонины Пшеничной и моего заместителя Владимира Ревенко.
