В Омске социальные предприниматели обменялись опытом на форуме «ИННОСИБ»

Образовательный день, посвященный развитию социальных инициатив, прошел в Омске на XIV Международном форуме социальных предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ-2025». Его организовали в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве Омской области.
Мероприятия проходили с 16 по 18 октября 2025 года. На площадке Регионального центра по связям с общественностью участники обменялись актуальными знаниями и практическими кейсами. Ключевыми темами дискуссий стали управление человеческим капиталом, психологическое благополучие и привлечение инвестиций. Особое внимание уделили кадровым вопросам в социальной сфере.
Своим опытом поделились бизнесмены из разных городов, многие из которых проходят обучение в омской Школе социального предпринимательства. Михаил Малов из Луганска представил проект, сочетающий мастер-классы по прикладному творчеству для детей с изучением истории родного края. Ирина Радыш, дизайнер из Донецка, рассказала о работе своего ателье, где трудятся люди пенсионного возраста.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.