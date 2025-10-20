В Омске социальные предприниматели обменялись опытом на форуме «ИННОСИБ»

Своим опытом поделились бизнесмены из разных городов, многие из которых проходят обучение в омской Школе социального предпринимательства. Михаил Малов из Луганска представил проект, сочетающий мастер-классы по прикладному творчеству для детей с изучением истории родного края. Ирина Радыш, дизайнер из Донецка, рассказала о работе своего ателье, где трудятся люди пенсионного возраста.