Тренеру минского «Динамо» Квартальнову вручили перстень Зала славы

Дмитрию Квартальнову вручили перстень Зала славы.

Источник: Комсомольская правда

Главный тренер хоккейного минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов 20 октября получил перстень Зала славы российского хоккея, сообщает Федерация хоккея России.

Квартальнов был введен в Зал славы еще в июне 2025 года в категории «Игроки», но не смог присутствовать на церемонии. А 20 октября «Динамо» приехало в Москву на матч против ЦСКА. Перстень Квартальнову вручили президент ФХР Владислав Третьяк и гендиректор Федерации Дмитрий Курбатов.

Напомним, что Дмитрий Квартальнов в составе сборной СССР был чемпионом мира 1989 года и бронзовым призером 1991 года. Он выступал за многие клубы, в том числе за воскресенский «Химик», был лучшим бомбардиром чемпионата СССР 1990 года.

Став тренером, он привел московский ЦСКА к титулу чемпионов России в 2015 году и серебру в 2016-м, а казанский «Ак Барс» — к серебряным (2020) и бронзовым (2021) медалям.

