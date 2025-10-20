Тренеру минского «Динамо» Квартальнову вручили перстень Зала славы

Квартальнов был введен в Зал славы еще в июне 2025 года в категории «Игроки», но не смог присутствовать на церемонии. А 20 октября «Динамо» приехало в Москву на матч против ЦСКА. Перстень Квартальнову вручили президент ФХР Владислав Третьяк и гендиректор Федерации Дмитрий Курбатов.