Старшеклассники из Новосибирска познакомились с профессией вирусолога

Более сотни старшеклассников из Новосибирска познакомились с профессией вирусолога в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Мероприятие для учащихся школ № 190, 146, 218 и 222 прошло на базе музея Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.
В течение недели, с 6 по 14 октября, школьники посещали тематические лекции и экскурсии, организованные научным центром. Старший научный сотрудник «Вектора» Андрей Нестеров рассказал ребятам о работе вирусологов и проведении геномных исследований, а также о разработке биопрепаратов.
Особый акцент был сделан на карьерных возможностях для молодого поколения. Школьники узнали о вступительных экзаменах и самых перспективных направлениях в науке.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.