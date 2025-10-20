Совмин определил размеры поддержки и субсидий спортивным организациям

Для клуба по игровым видам спорта, в структуре которого несколько команд, максимальный размер поддержки определен до 23 810 базовых величин. Что касается футбола, хоккея с шайбой, то он составит до 23 810 базовых величин; баскетбола, волейбола, гандбола, мини-футбола (футзал), пляжного футбола, хоккея на траве — до 11 905 базовых величин; баскетбола 3×3, бейсбола, водного поло, мотобола — до 5950 базовых величин; пляжного волейбола — до 2975 базовых величин.