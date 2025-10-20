Совмин определил размеры поддержки и субсидий спортивным организациям

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президиум Совета Министров определил размеры поддержки и субсидий спортивным организациям, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Решение принято во исполнение пункта 6 указа от 17 сентября 2025 года № 337 «Об оказании поддержки спортивным организациям». Документом определены максимально допустимые размеры поддержки федераций и спортивных клубов в календарном году, получаемой от государственных организаций, и размеры субсидий для федераций и спортивных клубов на календарный год.
Максимально допустимый размер поддержки для федерации (союза, ассоциации) по приоритетным видам спорта, перечень которых ежегодно утверждается Минспортом (за исключением игровых видов спорта), установлен до19 050 базовых величин; по игровым видам спорта — до 35 715 базовых величин; по иным видам спорта, а также для общественного объединения «Белорусская спортивная федерация глухих», Белорусской ассоциации студенческого спорта — до 9525 базовых величин.
Для клуба по игровым видам спорта, в структуре которого несколько команд, максимальный размер поддержки определен до 23 810 базовых величин. Что касается футбола, хоккея с шайбой, то он составит до 23 810 базовых величин; баскетбола, волейбола, гандбола, мини-футбола (футзал), пляжного футбола, хоккея на траве — до 11 905 базовых величин; баскетбола 3×3, бейсбола, водного поло, мотобола — до 5950 базовых величин; пляжного волейбола — до 2975 базовых величин.
Для клуба по игровым видам спорта, являющегося коммерческой организацией, учредителем (учредителями) которой выступает государственная организация, максимально допустимый размер поддержки составит до 142 860 (футбол) и до 166 665 (хоккей с шайбой) базовых величин; для клуба по неигровым видам спорта (биатлон, велосипедный спорт) — до 11 905 базовых величин.
Также определен максимально допустимый размер субсидий для каждой из федераций, а также для клубов по игровым и неигровым видам спорта. -0-